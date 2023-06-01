Шесть новых автобусных маршрутов запустят в Астане

О том, как "разгрузят" общественный транспорт в столице, коррепонденту BaigeNews.kz рассказали в департаменте координации транспорта ТОО "City Transportation Systems".

По словам главного менеджера компании Абая Толеуханова, в Астане есть проблема недостатка автобусов.

"Согласно плана управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского акимата в этом году планируется закупить 400 единиц подвижного состава. В первую очередь, более 200 автобусов пойдут на увеличение количества графиков – где люди долго ждут автобусы, это, например, маршруты 29, 61, 7 и другие. У нас перечень маршрутов определён по количеству жалоб и загруженности", - сказал он.

Толеуханов также сообщил, что в городе планируется запустить шесть новых маршрутов - около 100 закупленных автобусов пойдут на эти цели.

"Остальные автобусы мы используем для замены подвижного состава, где автобусы уже старые, часто ломаются и люди их долго ждут – например, 70, 13 маршрут. Также будем заменять автобусы с маленькой вместимостью. Есть такие пригородные маршруты, а также маршруты, которые обеспечивают социально значимые объекты. В последних люди с ограниченными возможностями не могут воспользоваться автобусом, потому что у него одна дверь, и нет пандуса. На эти маршруты планируется запустить большие автобусы с пандусами", - отметил он.

По словам представителя транспортной компании, 400 автобусов будут поступать партиями до конца года, первый завоз планируется шестого июля, в День города:

"Сперва будет увеличение количества графиков, после - запуск новых маршрутов. Сначала мы закроем действующий дефицит. До конца года запустим новые маршруты".

Схемы новых маршрутов, по словам специалиста, пока в разработке и могут меняться.