Шесть медалей завоевали казахстанцы на турнире по борьбе в Корее
В их числе только одна золотая медаль.
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
128Фото: НОК РК
Международный турнир по видам борьбы Korea Open закончился в южнокорейском городе Санджу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
С "золотом" завершила соревнования Эльмира Сыздыкова. Она стала лучшей в весовой категории до 76 кг.
В греко-римской борьбе до финалов дошли Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Диас Сейткалиев (до 77 кг). Однако в решающих схватках они уступили, завоевав "серебро".
Третьими стали Максат Сайлау, Темирлан Турдакын (оба в весе до 87 кг) и Нурасыл Аманалы (до 97 кг).
Ранее сообщалось, что казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии.
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