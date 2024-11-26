Шесть медалей завоевали казахстанцы на турнире по борьбе в Корее

Международный турнир по видам борьбы Korea Open закончился в южнокорейском городе Санджу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

С "золотом" завершила соревнования Эльмира Сыздыкова. Она стала лучшей в весовой категории до 76 кг.

В греко-римской борьбе до финалов дошли Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Диас Сейткалиев (до 77 кг). Однако в решающих схватках они уступили, завоевав "серебро".

Третьими стали Максат Сайлау, Темирлан Турдакын (оба в весе до 87 кг) и Нурасыл Аманалы (до 97 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии.