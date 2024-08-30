Шесть медалей завоевали казахстанские дзюдоисты в первый день ЧА среди кадетов
Сегодня, 18:09
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Сегодня, 18:09Сегодня, 18:09
47Фото: olympic.kz
В южно-корейском Мунгене стартовал Чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов. Команда Казахстана в первый день отметилась шестью наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК
Казахстанские спортсмены завоевали одно "золото" и пять "бронз".
Первым стал Сейитжан Маметов (до 55 кг). Алтынбек Конысбай (до 60 кг), Ульяна Пряхина (до 40 кг), Сымбат Тагай (до 48 кг), Кира Хегай (до 52 кг), Жанайым Маратбек (до 52 кг) завершли Чемпионат Азии на третьем месте.
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