Суд Жаркаинского района вынес приговор бывшему главному бухгалтеру государственного предприятия за хищение денежных средств в особо крупном размере с использованием должностного положения, передаёт BaigeNews.kz.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, осужденная, пользуясь служебным положением, систематически присваивала бюджетные средства. В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 240 миллионов тенге.

Суд приговорил бывшего бухгалтера к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ей запрещено занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.

Помимо уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск предприятия: с осужденной будет взыскана сумма ущерба в полном объеме.