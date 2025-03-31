Шесть лет за хищение: бывший бухгалтер осуждена за кражу 240 млн тенге
Бухгалтер госпредприятия получила 6 лет тюрьмы.
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Суд Жаркаинского района вынес приговор бывшему главному бухгалтеру государственного предприятия за хищение денежных средств в особо крупном размере с использованием должностного положения, передаёт BaigeNews.kz.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, осужденная, пользуясь служебным положением, систематически присваивала бюджетные средства. В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 240 миллионов тенге.
Суд приговорил бывшего бухгалтера к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ей запрещено занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 7 лет.
Помимо уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск предприятия: с осужденной будет взыскана сумма ущерба в полном объеме.
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