Политические реформы позволили провести в Казахстане всесторонние преобразования. Через серьёзную трансформацию прошли органы местной власти. Об этом в одном из выступлений заявил Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что за три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причём каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди, - резюмировал глава государства. В этом году шесть лет, как Касым-Жомарт Токаев стал Президентом РК. Какие наиболее значимые изменения произошли за эти годы в Казахстане? К чему привели проводимые реформы? И как преобразования отразились на развитии демократизации казахстанского общества? Эти и другие вопросы обсудили с общественным деятелем Александром Даниловым, передаёт BaigeNews.kz.

Александр, по вашему мнению, как за последние шесть лет в Казахстане изменился процесс государственного управления?

Последние шесть лет стали временем значимых гуманитарных, политических и социальных преобразований для РК. Президент Касым-Жомарт Токаев провозгласил курс на построение "Справедливого Казахстана", и эта инициатива стала основой глубоких перемен в обществе и государстве. Одной из ключевых целей реформ является расширение политического пространства и укрепление институтов демократии. За эти годы значительно изменился процесс государственного управления. Произошёл переход от модели с доминированием президентской вертикали к более сбалансированной системе, где Парламент и местные представительные органы играют заметно большую роль. Существенно возросла степень открытости власти, граждане получили реальные механизмы влияния на принятие решений. Принятый в 2024 году Закон "Об общественном контроле" закрепил право граждан и общественных организаций контролировать деятельность госорганов, повышая подотчётность власти обществу. Важной частью реформ стало расширение участия экспертов и создание новых, усиливших общественное участие институтов, таких как Национальный курултай и Национальный совет общественного доверия. Эти структуры предоставили экспертному сообществу и активным гражданам возможность напрямую влиять на формирование государственной политики и законодательной повестки дня.

За последние шесть лет в РК значительно изменилась законодательная база. Какие из законодательных решений, принятых в республике, на ваш взгляд, оказывают особое влияние на устойчивое развитие государства?

Среди важнейших законодательных решений последних лет — учреждение Конституционного суда, которое позволило гражданам напрямую обращаться для защиты своих конституционных прав. Также был существенно усилен институт Уполномоченного по правам человека, что заметно повысило защиту гражданских прав и свобод казахстанцев.

Как вы оцениваете процесс либерализации выборного законодательства, инициированный Президентом?

Процесс либерализации выборного законодательства, инициированный Президентом Токаевым, заслуживает отдельного внимания. Упрощение регистрации политических партий и введение прямых выборов сельских акимов позволило существенно повысить уровень политической конкуренции и гражданского участия, укрепив демократические механизмы в стране. Эта либерализация помогла активизировать политическую жизнь на местах, вовлечь больше граждан в процесс принятия решений и усилить их влияние на политическую повестку. Учитывая положительный опыт, уже с этого года все акимы районов в Казахстане будут избираться населением. Это действительно глубокий шаг по построению реальной демократии, который в перспективе может серьёзно улучшить качество управления на местах.

Отдельным важным направлением реформ Президента Токаева стало изменение выборной системы в Парламент Казахстана. Переход к смешанной системе выборов, когда часть депутатов избирается по партийным спискам, а другая часть — по одномандатным округам, заметно усилил роль и ответственность депутатов перед избирателями. Это позволило гражданам напрямую влиять на выбор своих представителей, повысило конкуренцию и политическое разнообразие, а также создало условия для появления в Парламенте новых, независимых политиков и общественных деятелей, отражающих реальные запросы общества.

Какая работа проводится в Казахстане для развития и укрепления института демократии?

На протяжении последних лет значительно выросла активность гражданского общества. Стали появляться многочисленные независимые инициативы, развивающие открытые общественные дискуссии и предлагающие государству конкретные решения.

В целом Казахстан активно реализует меры по развитию институтов демократии, включая политические реформы по усилению роли Парламента, расширению полномочий местных органов власти и вовлечению гражданского общества в процесс государственного управления. Гражданские и общественные инициативы становятся ключевым фактором дальнейшего развития страны, формируя новую демократическую культуру, основанную на открытости, диалоге и взаимном доверии между обществом и государством. Таким образом, прогресс Казахстана в демократизации является крайне значимым, однако процесс продолжается - и будет вовлекать в политическую жизнь все страты общества.