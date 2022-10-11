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aprfd.kz Сегодня, 15:42
365
Фото: aprfd.kz

Шесть лет лишения свободы грозит Биртанову – гособвинение

Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову запросили срок лишения свободы до шести лет. Гособвинитель попросил признать экс-главу ведомства виновным, а также взыскать с него и его бывшего заместителя Олжаса Абишева сумму в полтора миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Прокурор предложил Биртанову назначить режим отбывания наказания в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности, а меру пресечения в виде домашнего ареста сменить на содержание под стражей.

"Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Время содержания Биртанова под стражей с 30 октября 2020 года по шестое ноября 2020 года, а также со дня вынесения приговора до его вступления в законную силу засчитать в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания. Время содержания Биртанова под домашним арестом с седьмого ноября 2020 года по день вынесения приговора зачесть в срок наказания из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания", - озвучил в суде прокурор Бауржан Шекенов.

Другому фигуранту уголовного дела Олжасу Абишеву попросили пять лет лишения свободы.

Напомним, Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении договора на завершение работ по платформе "Информатизация и интероперабельность ИС здравоохранения" без проведения конкурса госзакупок; при введении пилотной эксплуатации и приёмке платформы, работы по которой не завершены; вводе в опытную и промышленную эксплуатацию платформы при её неработоспособности, что повлекло ущерб государству на сумму 1,5 миллиарда тенге.

Экс-министр свою вину не признал, и выразил уверенность, что рано или поздно будет оправдан.

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#суд #уголовное дело #Елжан Биртанов #Минздрав
Журналист
Сегодня, 15:42
365
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