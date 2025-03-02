В Хромтауском районе Актюбинской области на "Дон-Бадамша" в снежном заносе застряли шесть легковых автомобилей, в салоне которых находились семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели МЧС из снежных перемётов отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался.