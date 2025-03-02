Шесть легковых авто застряли в снежном заносе в Актюбинской области
Сотрудники МЧС пришли на помощь попавшим в беду.
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
145Фото: МЧС РК
В Хромтауском районе Актюбинской области на "Дон-Бадамша" в снежном заносе застряли шесть легковых автомобилей, в салоне которых находились семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Спасатели МЧС из снежных перемётов отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался.
"МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта", — напомнили в ведомстве.
Видео: МЧС РК
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