  • 2 Марта, 21:23
  • BAIGENEWS

Шесть легковых авто застряли в снежном заносе в Актюбинской области

Сотрудники МЧС пришли на помощь попавшим в беду.

Сегодня, 20:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21
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Фото: МЧС РК

В Хромтауском районе Актюбинской области на "Дон-Бадамша" в снежном заносе застряли шесть легковых автомобилей, в салоне которых находились семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели МЧС из снежных перемётов отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался.

"МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта", — напомнили в ведомстве.

Видео: МЧС РК

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