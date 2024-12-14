  • 14 Декабря, 15:50
  • BAIGENEWS

Шесть коров пришлось эвакуировать спасателям с тонкого льда в Уральске

Животные не смогли самостоятельно продолжить движение по льду, им понадобилась помощь.

Сегодня, 15:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: МЧС РК

Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в пригородном посёлке Зачаганск, в окрестностях Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"С водоёма, покрытого льдом, спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью спасательной веревки вывели на берег шесть голов КРС, которые не смогли самостоятельно продолжить движение по льду", — рассказали в ведомстве.

В МЧС также поделились трогательным видео спасения коров.

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