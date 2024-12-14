Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в пригородном посёлке Зачаганск, в окрестностях Уральска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"С водоёма, покрытого льдом, спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью спасательной веревки вывели на берег шесть голов КРС, которые не смогли самостоятельно продолжить движение по льду", — рассказали в ведомстве.

В МЧС также поделились трогательным видео спасения коров.