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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 04:20
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Шесть казахстанцев примут участие в Нью-Йоркском марафоне

Шесть казахстанцев примут участие в Нью-Йоркском марафоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Ежегодно марафон собирал десятки тысяч спортсменов, но в последние два года его не проводили из-за пандемии.

В этом году около 50 тысяч человек пробегут по пяти районам Нью-Йорка, начиная со Статен-Айленда и заканчивая Манхэттеном. Ожидается больше двух миллионов зрителей.

"Мне 61 год. 6 ноября я бегу нью-йоркский марафон. У меня пятый мэйджер. До этого я пробежала Берлинский, Лондонский, Чикагский, Бостонский марафоны. Вместе со мной принимают участие в марафоне пять казахстанцев. Я хочу пожелать им лёгких ног, успехов и удачи",- говорит участница марафона Алия Айтказина. 



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#марафон #США #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:20
95
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