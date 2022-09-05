Шесть казахстанских фильмов вошли в программу Казанского фестиваля мусульманского кино

Фото: ruh.kz

На XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдёт в столице Татарстана с седьмого по 11 сентября, казахстанское кино представлено сразу шестью кинолентами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Восьмого сентября в рамках конкурсной программы "Игровые короткометражные фильмы" будет показан фильм "Рух" режиссёра Михаила Плиско (Казахстан-Россия). После чего состоится творческая встреча с автором работы.

В интервью пресс-службе Казанского фестиваля Михаил Плиско признался, что для него, а также для его коллеги, друга и продюсера фильма "Рух" Рустама Абдусаламова, новость о том, что их картина отобрана в конкурсную программу, была встречена с большой радостью.

"Для нас всех, для нашей съёмочной группы - это событие, - поделился Михаил Плиско. – Конечно, такие мероприятия надо в России проводить как можно чаще. Это важный и нужный фестиваль, который объединяет представителей мирового мусульманского кино, мусульманский мир, частью которого Россия, безусловно, является, скрепляет нас с другими странами. То есть, помимо экономических, политических, исторических, есть религиозные связи, которые надо поддерживать. Я желаю фестивалю успехов, чтобы он собирал как можно больше фильмов из разных стран мира".

Восьмого сентября программу показов внеконкурсной программы "В гостях у детства" украсит анимационный проект "Весёлая азбука" Рината Абдулхаликова.

Девятого сентября в конкурсной программе "Полнометражные игровые фильмы" будет представлена картина "Тарлан" режиссёра Юлии Захаровой. По окончании просмотра состоится творческая встреча с авторами фильма, снятого в копродукции Татарстаном и Казахстаном.

В этот же день в рамках конкурсной программы "Полнометражные игровые фильмы" будет продемонстрирован фильм "Мукагали" Болата Калымбетова. Далее запланирована творческая встреча с актёром Асланбеком Жанбалаевым.

Кроме того, казахстанские картины широко представлены во внеконкурсных программах фестиваля. Так, 10 сентября, в программе "Россия - Исламский мир" покажут фильм "Бесмойнак" Ермека Турсунова, а в программе "Тюркский мир" - ленту "Огонь" Айжана Кассымбека.

Напомним, что седьмого сентября в рамках Казанского кинофестиваля также пройдет День казахстанского кино. Мероприятие приурочено к проведению Дней казахской культуры в Республике Татарстан седьмого-восьмого сентября.