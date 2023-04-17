Шесть картин одновременно может нарисовать художница из Алматы

Фото: instagram.com/assolyaa

Шесть разных картин одновременно может нарисовать казахстанская художница Асель Сабыржанкызы. Своё искусство она продемонстрировала в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Портреты известных в Казахстане личностей Ассоль (такой у девушки псевдоним) рисовала сразу двумя руками и ногами. Так умеют ещё только два человека в мире, эти художники живут в Голландии и Индии.

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Ассоль - профессиональный художник, магистр искусств, мастер станковой живописи. Через соцсети она популяризует своё творчество.

Среди необычных работ девушки также портреты известных казахстанцев, выполненные на рулонах бумаги. "Портрет Аль-Фараби" из 3 500 нитей. Изображения звезд мирового футбола, нарисованные футбольными мячами.

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