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Шесть иностранцев погибли в крупном ДТП на границе Казахстана

Сегодня, 16:50
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: pxhere.com

Десять человек пострадали в ДТП на трассе Бейнеу-Тажен. Шестеро из них погибли, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 16 октября в 7:30. По данным полиции автомобиль Jac столкнулся с грузовиком МАН, стоявшим на обочине дороги в ожидании очереди на проезд через границу. 

В авто находились 10 человек. Четверо госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Шестеро погибли.

"Все транспортные средства, участвовавшие в ДТП, зарегистрированы в Узбекистане. Потерпевшие и погибшие являются гражданами Узбекистана, возвращавшимися из России. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.

О происшествии сообщили генеральному консульству Узбекистана в Актау.

 

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