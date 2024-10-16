Шесть иностранцев погибли в крупном ДТП на границе Казахстана

Десять человек пострадали в ДТП на трассе Бейнеу-Тажен. Шестеро из них погибли, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 16 октября в 7:30. По данным полиции автомобиль Jac столкнулся с грузовиком МАН, стоявшим на обочине дороги в ожидании очереди на проезд через границу.

В авто находились 10 человек. Четверо госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Шестеро погибли.

"Все транспортные средства, участвовавшие в ДТП, зарегистрированы в Узбекистане. Потерпевшие и погибшие являются гражданами Узбекистана, возвращавшимися из России. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.

О происшествии сообщили генеральному консульству Узбекистана в Актау.