Шест и шапан: Казнет обсуждает танец на пилоне в национальной одежде
Танец на пилоне в нацкостюме вызвал споры в Казнете.
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В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором девушка исполняет танец на пилоне, будучи одетой в казахский национальный костюм. Ролик вызвал широкий общественный резонанс и разгорячил дискуссии в Казнете, передаёт BaigeNews.kz.
Мнения пользователей разделились. Часть комментаторов увидела в выступлении гармоничное сочетание современного искусства и культурного наследия. По их мнению, в танце нет ничего оскорбительного — лишь пластика, грация и уважение к традициям в новом формате.
- "Это в первую очередь искусство, здоровье. Попробуйте так руками удержать своё тело!";
- "Так красиво и изящно! Она умело сочетает традицию с современными трендами";
- "Грациозно и эстетично, ни капли вульгарности — только восхищение".
Однако другая часть Казнета считает подобное выступление недопустимым и воспринимает его как проявление неуважения к национальной культуре.
- "Казашки на шесте в национальном костюме? Где это видано?";
- "Можно было бы выступить в обычной спортивной одежде. Причём тут национальный наряд?";
- "Нужен закон, который защитит нашу культуру от таких выходок".
Некоторые пользователи даже призвали к введению нормативов, регулирующих использование национальной символики в публичных выступлениях. Пока танцовщица не прокомментировала ситуацию.
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