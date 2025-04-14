  • 14 Апреля, 11:08
  • BAIGENEWS

Шест и шапан: Казнет обсуждает танец на пилоне в национальной одежде

Танец на пилоне в нацкостюме вызвал споры в Казнете.

Сегодня, 10:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадры видео Сегодня, 10:40
Сегодня, 10:40
127
Фото: Кадры видео

В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором девушка исполняет танец на пилоне, будучи одетой в казахский национальный костюм. Ролик вызвал широкий общественный резонанс и разгорячил дискуссии в Казнете, передаёт BaigeNews.kz.

Мнения пользователей разделились. Часть комментаторов увидела в выступлении гармоничное сочетание современного искусства и культурного наследия. По их мнению, в танце нет ничего оскорбительного — лишь пластика, грация и уважение к традициям в новом формате.

  • "Это в первую очередь искусство, здоровье. Попробуйте так руками удержать своё тело!";
  • "Так красиво и изящно! Она умело сочетает традицию с современными трендами";
  • "Грациозно и эстетично, ни капли вульгарности — только восхищение".

Однако другая часть Казнета считает подобное выступление недопустимым и воспринимает его как проявление неуважения к национальной культуре.

  • "Казашки на шесте в национальном костюме? Где это видано?";
  • "Можно было бы выступить в обычной спортивной одежде. Причём тут национальный наряд?";
  • "Нужен закон, который защитит нашу культуру от таких выходок".

Некоторые пользователи даже призвали к введению нормативов, регулирующих использование национальной символики в публичных выступлениях. Пока танцовщица не прокомментировала ситуацию.

70-летний хореограф покорил Казнет, став звездой соцсетей.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Астана лайв 24 Жаналық Новости (@astana_live24)

Самое читаемое

Наверх