В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором девушка исполняет танец на пилоне, будучи одетой в казахский национальный костюм. Ролик вызвал широкий общественный резонанс и разгорячил дискуссии в Казнете, передаёт BaigeNews.kz.

Мнения пользователей разделились. Часть комментаторов увидела в выступлении гармоничное сочетание современного искусства и культурного наследия. По их мнению, в танце нет ничего оскорбительного — лишь пластика, грация и уважение к традициям в новом формате.

"Это в первую очередь искусство, здоровье. Попробуйте так руками удержать своё тело!";

"Так красиво и изящно! Она умело сочетает традицию с современными трендами";

"Грациозно и эстетично, ни капли вульгарности — только восхищение".

Однако другая часть Казнета считает подобное выступление недопустимым и воспринимает его как проявление неуважения к национальной культуре.

"Казашки на шесте в национальном костюме? Где это видано?";

"Можно было бы выступить в обычной спортивной одежде. Причём тут национальный наряд?";

"Нужен закон, который защитит нашу культуру от таких выходок".

Некоторые пользователи даже призвали к введению нормативов, регулирующих использование национальной символики в публичных выступлениях. Пока танцовщица не прокомментировала ситуацию.

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