Шесть граждан Таджикистана похитили своего земляка и требовали выкуп

В Алматы граждане Таджикистана похитили своего земляка и требовали выкуп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции сообщили, 13 августа гражданин Таджикистана М., 1991 года рождения вышел на встречу и не вернулся.

"Создана следственно-оперативная группа. Уголовное дело зарегистрировано по факту похищения человека (ст. 125 УК РК). В первую очередь был установлено, что гражданина М. похитили, далее мы установили, где его держат взаперти. Съемная квартира расположена в Медеуском районе мегаполиса", - сказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

При содействии полицейского спецназа проведена спецоперация.

"Задержаны шестеро граждан Таджикистана, которые похитили своего соотечественника, с целью требования выкупа в размере 20 тысяч долларов США. Они его избивали, и весь это процесс снимали на видео", – добавил он.

Подозреваемые взяты под стражу. Они водворены в ИВС.