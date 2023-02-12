Шесть футбольных клубов Казахстана прекратили существование

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Сразу шесть клубов чемпионата Казахстана прекратили свое существование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Исчезли четыре команды, которые участвовали в Первой лиге сезона-2022. Две из них являются фарм-клубами команд КПЛ – "Тараз-Каратау" и "Шахтёр-Булат". Также не будет каратауского клуба "Игилик" и кызылординского "Байконура". ​

Во Второй лиге всего один год просуществовали "Жас Сункар" из Астаны и Aqtobe City из Актобе.

Вместе с тем, в чемпионате Казахстана появились четыре новые команды: "Елимай" (Семей), "Улытау" (Жезказган), "Жетысай" из одноимённого города и AKAS из Алматы.