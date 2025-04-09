Футбольный клуб "Астана" прокомментировал предстоящий концерт Дженнифер Лопес на стадионе "Астана-Арена", который состоится 1 августа. Организаторы мероприятия уверили, что для монтажа сцены и проведения шоу потребуется шесть дней. Впервые будет установлено современное защитное покрытие, которое обеспечит сохранность газона во время концерта, передаёт BaigeNews.kz.

Также клуб сообщил, что будет проведено ряд переговоров с УЕФА и клубом-соперником для того, чтобы сохранить возможность провести домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций 24 июля. Таким образом, в столице смогут пройти как крупный концерт, так и важный еврокубковый матч.

После реконструкции "Астана Арена" стала современным мультифункциональным объектом, соответствующим европейским стандартам, и теперь готова принимать как спортивные события, так и масштабные концерты, не ухудшая состояния футбольного поля.

"Мы рады, что наш стадион может быть не только спортивной ареной, но и площадкой для крупнейших развлекательных событий", — отметил клуб.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что в связи с ее выступлением в Казахстане ожидается более 15 тысяч внешних туристов. Общий вклад в экономику города составит 6,5 миллиардов в систему HoReCa и более 400 миллионов прямых налоговых поступлений от проведения концерта.