Шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес
"Астана Арена" готова к концерту Лопес и еврокубковому матчу в июле.
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Футбольный клуб "Астана" прокомментировал предстоящий концерт Дженнифер Лопес на стадионе "Астана-Арена", который состоится 1 августа. Организаторы мероприятия уверили, что для монтажа сцены и проведения шоу потребуется шесть дней. Впервые будет установлено современное защитное покрытие, которое обеспечит сохранность газона во время концерта, передаёт BaigeNews.kz.
Также клуб сообщил, что будет проведено ряд переговоров с УЕФА и клубом-соперником для того, чтобы сохранить возможность провести домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций 24 июля. Таким образом, в столице смогут пройти как крупный концерт, так и важный еврокубковый матч.
После реконструкции "Астана Арена" стала современным мультифункциональным объектом, соответствующим европейским стандартам, и теперь готова принимать как спортивные события, так и масштабные концерты, не ухудшая состояния футбольного поля.
"Мы рады, что наш стадион может быть не только спортивной ареной, но и площадкой для крупнейших развлекательных событий", — отметил клуб.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.
Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов рассказал, что в связи с ее выступлением в Казахстане ожидается более 15 тысяч внешних туристов. Общий вклад в экономику города составит 6,5 миллиардов в систему HoReCa и более 400 миллионов прямых налоговых поступлений от проведения концерта.
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