  • 16 Марта, 18:02
  • BAIGENEWS

Шесть человек вызволили спасатели из грязевого плена в Актюбинской области

На дороге застрял малогабаритный грузовой автомобиль.

Сегодня, 16:28
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: МЧС РК

В 10 км от села Иргиз в Актюбинской области из-за талых вод размыло грунт, в результате чего малогабаритный грузовой автомобиль застрял в грязевой массе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Силами спасателей автомобиль отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден в ближайший населенный пункт. Спасенные 6 человек, в том числе 2 ребенка в медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.

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