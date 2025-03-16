В 10 км от села Иргиз в Актюбинской области из-за талых вод размыло грунт, в результате чего малогабаритный грузовой автомобиль застрял в грязевой массе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Силами спасателей автомобиль отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден в ближайший населенный пункт. Спасенные 6 человек, в том числе 2 ребенка в медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.