Шесть человек вызволили спасатели из грязевого плена в Актюбинской области
На дороге застрял малогабаритный грузовой автомобиль.
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
112Фото: МЧС РК
В 10 км от села Иргиз в Актюбинской области из-за талых вод размыло грунт, в результате чего малогабаритный грузовой автомобиль застрял в грязевой массе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Силами спасателей автомобиль отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден в ближайший населенный пункт. Спасенные 6 человек, в том числе 2 ребенка в медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.
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