Шесть человек спасли пожарные в Усть-Каменогорске
Сегодня, 09:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:23Сегодня, 09:23
83Фото: МЧС РК
Пожар разгорелся в Усть-Каменогорске, в пятиэтажке по улице Бульвар Гагарина. Огонь охватил квартиру на первом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 21 человека, четверо из которых дети, при помощи спасательных капюшонов спасены шесть человек, ив том числе трое детей", — говорится в сообщении.
Пожар оперативно потушили на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Снести нельзя оставить: история с купеческим особняком в Семее нашла продолжение
- Блогер сорвала свадьбу в Атырау: ей предъявили иск
- Смерть офицера в Жаркенте: по делу задержаны четыре человека
- Авторы популярных проектов на Netflix снимают сериал о Золотой Орде
- В деле активистки Перизат Кайрат появился ещё один эпизод