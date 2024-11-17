Шесть человек спасли пожарные в Усть-Каменогорске

Пожар разгорелся в Усть-Каменогорске, в пятиэтажке по улице Бульвар Гагарина. Огонь охватил квартиру на первом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 21 человека, четверо из которых дети, при помощи спасательных капюшонов спасены шесть человек, ив том числе трое детей", — говорится в сообщении.

Пожар оперативно потушили на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.