Шесть человек спасли из пожара в многоэтажке Астаны

Огнеборцы Астаны спасли шестерых человек при пожаре в одном из многоэтажных домов в районе Байконыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло на балконе.

"Силами спасателей по лестничному маршу спасено шесть человек, из них четверо детей. Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 40 минут с момента вызова", - уточнили в МЧС.

Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.