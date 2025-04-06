В многоэтажке по улице Текстильщиков в Костанае вспыхнул пожар на двятом этаже. Огонь охватил комнату и балкон, возникло плотное задымление, передаёт BaigeNews.kz.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК.

Сотрудники МЧС спасли шесть человек с помощью спасательных колпаков — среди них трое детей и человек с особыми потребностями. Ещё восемь жильцов эвакуировали по лестнице. В результате пожара никто не пострадал, госпитализация не потребовалась.

Пожар быстро ликвидировали, причины возгорания устанавливаются.