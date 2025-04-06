Шесть человек спасли и восемь эвакуировали из задымленной многоэтажки в Костанае
Среди спасённых трое детей и человек с особыми потребностями.
Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23Сегодня, 19:23
117Фото: скриншот с видео
В многоэтажке по улице Текстильщиков в Костанае вспыхнул пожар на двятом этаже. Огонь охватил комнату и балкон, возникло плотное задымление, передаёт BaigeNews.kz.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК.
Сотрудники МЧС спасли шесть человек с помощью спасательных колпаков — среди них трое детей и человек с особыми потребностями. Ещё восемь жильцов эвакуировали по лестнице. В результате пожара никто не пострадал, госпитализация не потребовалась.
Пожар быстро ликвидировали, причины возгорания устанавливаются.
Видео: МЧС РК
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