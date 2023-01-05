Шесть человек потерялись из-за непогоды в Улытауской и Карагандинской областях

В Улытауской области продолжаются поиски пяти пропавших человек, передаёт BaigeNews.kz.

Поиски одного из пропавших ведутся четвёртые сутки. Пастух 1964 года рождения вышел из зимовки Кіші Киік в неизвестном направлении и до сих пор его местоположение неизвестно. Заявление о пропаже поступило 31 декабря 2022 года. В поисках задействованы силы и средства поисковой группы в количестве 14 человек и трёх единиц техники в составе сотрудников Департамента по ЧС, Департамента полиции и местных исполтнительных органов.

Также третьего января вечером от хозяина зимовки Тоба поступило заявление о том, что пастух 1978 года рождения вышел на поиски скота и не вернулся. Силами и средствами в количестве восьми человек и двух единицы техники в составе сотрудников Департамента по ЧС, Департамента полиции, местного исполнительного органа и хозяина зимовки Тоба проводятся поиски.

Кроме того, четвёртого января текущего года поступило заявление о том, что второго января 2023 года трое человек 1987, 1996 и 1993 года рождения на машине выехали из поселка Қарсақпай в сторону зимовки Бурмаш и не выходили на связь. В поисках задействованы силы и средства ДЧС, ДП и местных исполнительных органов в количестве семи человек и трёх единиц техники.

В настоящее время поиски пропавших пяти человек продолжаются. При установлении благоприятных погодных условий на поисковые работы планируется задействовать спасательную аваиацию МЧС.

Сообщается об еще одном пропавшем человеке. Четвёртого января 2023 года в Шетском районе Карагандинской области в пяти километрах от села Каргалы в зимовке Жартас силами ДЧС проводились поиски гражданина 1981 года рождения, который 31 декабря на лошади выехал в неизвестном направлении и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение все еще неизвестно. Поиски пока не дали результатов и в настоящее время продолжаются.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, настоятельно рекомендует обращать внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставаться дома.