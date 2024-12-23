Шесть человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Атырауской области
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Сегодня, 17:56
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Сегодня, 17:56Сегодня, 17:56
253Фото: pxhere.com
Грузовик врезался в пассажирский поезд в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в 11:25 на территории Жылыойского района, в 18 километрах от села Боранкул Мангистауской области.
"В отделение неотложной помощи Центральной районной больницы поступил вызов о столкновении пассажирского поезда "Ташкент-Волгоград" и фуры марки MAN на железнодорожном переезде вблизи месторождения Кизымбай. От госпитализации отказались водитель фуры и пять пассажиров поезда", - сообщили в ДП Жылыойского района.
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