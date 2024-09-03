Шесть человек погибли в результате теракта в Кабуле
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
53Фото: ANI
Террорист-смертник в понедельник привел в действие взрывное устройство в Кабуле, в результате взрыва погибли шесть человек, 13 получили ранения, передаёт BaigeNews со ссылкой на NDTV.
Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.
Пока ни одна из действующих в Афганистане вооруженных групп не взяла на себя ответственность за этот взрыв.
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