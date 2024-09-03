Шесть человек погибли в результате теракта в Кабуле

Террорист-смертник в понедельник привел в действие взрывное устройство в Кабуле, в результате взрыва погибли шесть человек, 13 получили ранения, передаёт BaigeNews со ссылкой на NDTV.

Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.

Пока ни одна из действующих в Афганистане вооруженных групп не взяла на себя ответственность за этот взрыв.