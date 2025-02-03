Шесть человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Туркестанской области. Начато расследование, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 3 февраля на 5-м километре трассы Кентау-Туркестан. Столкнулись две Audi.

По предварительным данным, водитель одного из авто выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другой машиной.