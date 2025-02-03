Шесть человек погибли в ДТП в Туркестанской области
Четыре человека госпитализировали.
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
137Фото: ДП Туркестанской области
Шесть человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Туркестанской области. Начато расследование, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла 3 февраля на 5-м километре трассы Кентау-Туркестан. Столкнулись две Audi.
По предварительным данным, водитель одного из авто выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другой машиной.
"На месте аварии погибли 6 человек, четверо пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы в медучреждение Кентау. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства", - сообщили в ДП Туркестанской области.