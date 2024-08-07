Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Актюбинской области

Трое взрослых и трое детей погибли в аварии с участием грузовика и минивэна в Актюбинской области. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 7 августа примерно в 10:10 на 862 километре дороги международного значения "Самара-Шымкент" (территория Хромтауского района). Столкнулись МАN и Toyota Ipsum.

"В результате ДТП водитель Toyota и пять его пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей. По предварительным данным, дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. О проведении мероприятия государственным органам (отделу образования, управлению образования и полиции) не сообщалось", - уточнили в ДП региона.

По факту начато досудебное расследование.