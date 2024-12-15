Шесть человек на авто застряли на заснеженной трассе в области Жетісу
Их эвакуировали спасатели.
Сегодня, 08:05
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Сегодня, 08:05Сегодня, 08:05
208Фото: иллюстрация drive2.ru
В Алакольском районе области Жетісу, недалеко от станции Коктума, в снежном заносе застряла легковая автомашина с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью вахтовки эвакуировали шестерых человека до села Акши. В медицинской помощи он не нуждались", — говорится в сообщении пресс-служюы МЧС.
МЧС напоминает, информацию об ограничении движения можно посмотреть на сайте МЧС РК в разделе "Экстренная информация".