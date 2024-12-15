В Алакольском районе области Жетісу, недалеко от станции Коктума, в снежном заносе застряла легковая автомашина с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью вахтовки эвакуировали шестерых человека до села Акши. В медицинской помощи он не нуждались", — говорится в сообщении пресс-служюы МЧС.

МЧС напоминает, информацию об ограничении движения можно посмотреть на сайте МЧС РК в разделе "Экстренная информация".