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  • BAIGENEWS

Шесть человек на авто застряли на заснеженной трассе в области Жетісу

Их эвакуировали спасатели.

Сегодня, 08:05
АВТОР
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иллюстрация drive2.ru Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
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Фото: иллюстрация drive2.ru

В Алакольском районе области Жетісу, недалеко от станции Коктума, в снежном заносе застряла легковая автомашина с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz. 

"Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью вахтовки эвакуировали шестерых человека до села Акши. В медицинской помощи он не нуждались",  — говорится в сообщении пресс-служюы МЧС.

МЧС напоминает, информацию об ограничении движения можно посмотреть на сайте МЧС РК в разделе "Экстренная информация".

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