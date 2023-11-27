Шесть человек эвакуировали из горящего дома в Павлодаре
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
46Фото: Иллюстративное фото Константина Шелкова
Спасатели эвакуировали троих взрослых и троих детей при пожаре в жилом доме в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
"В квартире на площади 15 квадратных метров загорелись диван и домашние вещи. Пожарные эвакуировали троих взрослых и троих детей в возрасте одного года, трёх, пяти лет. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек", - сообщили в ДЧС области.
Пожар потушили силами десяти человек личного состава и трёх единиц техники. На месте пожара также работала бригада центра медицины катастроф из четырех человек.
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