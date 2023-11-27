Шесть человек эвакуировали из горящего дома в Павлодаре

Спасатели эвакуировали троих взрослых и троих детей при пожаре в жилом доме в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

"В квартире на площади 15 квадратных метров загорелись диван и домашние вещи. Пожарные эвакуировали троих взрослых и троих детей в возрасте одного года, трёх, пяти лет. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек", - сообщили в ДЧС области.

Пожар потушили силами десяти человек личного состава и трёх единиц техники. На месте пожара также работала бригада центра медицины катастроф из четырех человек.