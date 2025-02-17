В Астане в связи с ремонтными работами по улице Конаева изменят схемы движения ряда автобусов, передаёт BaigeNews.kz.

С 19 февраля по 30 октября изменится схема движения маршрутов №№12, 29, 29А, 35, 305, 312, сообщили в акимате Астаны.

В этот период будет закрыта проезжая часть улицы Динмухамеда Конаева (от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран) из-за реконструкции наземного пешеходного перехода у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".