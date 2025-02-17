Шесть автобусных маршрутов изменят схемы движения в Астане
До 30 октября будет закрыта проезжая часть улицы Динмухамеда Конаева .
Вчера, 23:20
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Вчера, 23:20Вчера, 23:20
144Фото: baigenews.kz
В Астане в связи с ремонтными работами по улице Конаева изменят схемы движения ряда автобусов, передаёт BaigeNews.kz.
С 19 февраля по 30 октября изменится схема движения маршрутов №№12, 29, 29А, 35, 305, 312, сообщили в акимате Астаны.
В этот период будет закрыта проезжая часть улицы Динмухамеда Конаева (от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран) из-за реконструкции наземного пешеходного перехода у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".
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