В Кыргызстане лавина накрыла шесть легковых автомобилей и микроавтобус марки Sprinter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС страны.

Сообщается, что лавина объёмом около 3500 кубометров сошла в двух местах на 132-м километре автодороги Бишкек – Ош в Жайылском районе Чуйской области. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной.

Фото: МЧС КР

"Спасатели извлекли из автомобиля, оказавшегося под лавиной, четырёх человек. Среди пострадавших – женщина без сознания, которая отправлена в больницу на скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке", – сообщает МЧС КР.

На постах "Арал" и "Сосновка" введены временные ограничения для движения легковых автомобилей.