Шесть авто и микроавтобус накрыла лавина в Кыргызстане
Из автомобиля, оказавшегося полностью под лавиной, спасены четыре человека.
Сегодня, 02:19
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Сегодня, 02:19Сегодня, 02:19
109Фото: МЧС КР
В Кыргызстане лавина накрыла шесть легковых автомобилей и микроавтобус марки Sprinter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС страны.
Сообщается, что лавина объёмом около 3500 кубометров сошла в двух местах на 132-м километре автодороги Бишкек – Ош в Жайылском районе Чуйской области. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной.
Фото: МЧС КР
"Спасатели извлекли из автомобиля, оказавшегося под лавиной, четырёх человек. Среди пострадавших – женщина без сознания, которая отправлена в больницу на скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке", – сообщает МЧС КР.
На постах "Арал" и "Сосновка" введены временные ограничения для движения легковых автомобилей.
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