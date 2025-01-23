  • 23 Января, 03:05
  • BAIGENEWS

Шесть авто и микроавтобус накрыла лавина в Кыргызстане

Из автомобиля, оказавшегося полностью под лавиной, спасены четыре человека.

Сегодня, 02:19
АВТОР
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МЧС КР Сегодня, 02:19
Сегодня, 02:19
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Фото: МЧС КР

В Кыргызстане лавина накрыла шесть легковых автомобилей и микроавтобус марки Sprinter, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС страны.

Сообщается, что лавина объёмом около 3500 кубометров сошла в двух местах на 132-м километре автодороги Бишкек – Ош в Жайылском районе Чуйской области. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной. 

Фото: МЧС КР

"Спасатели извлекли из автомобиля, оказавшегося под лавиной, четырёх человек. Среди пострадавших – женщина без сознания, которая отправлена в больницу на скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке", – сообщает МЧС КР.

На постах "Арал" и "Сосновка" введены временные ограничения для движения легковых автомобилей.

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