Шесть авиарейсов задерживают в международном аэропорту Астаны

К этому часу в международном аэропорту Астаны из запланированных 75 рейсов на вылет задерживаются шесть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"На вылет задерживаются: SU1957 Астана-Москва, КС7208 Астана-Атырау, КС7315 Астана-Кызылорда, КС921 Астана-Франкфурт, DV716 Астана-Шымкент, КС642 Астана-Алматы. Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.