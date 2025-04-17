От чего скончался Шерзат Полат, на судебном заседании сообщила государственный обвинитель Дана Сарсенбай. Она озвучила заключение судебно-медицинской экспертизы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Шерзат Полат скончался 4 октября 2024 года в 01:30 в Талгарской районной больнице. Причиной смерти стала обильная кровопотеря, вызванная колото-резаным ранением в левую часть грудной клетки", - заявила обвинитель.

По данным экспертов, на теле погибшего обнаружены и другие повреждения – ушибы в области затылка, гематомы под глазом, на кисти, пальцах, а также в районе носа и губ.

Главное судебное разбирательство продолжается. BaigeNews.kz ведёт трансляцию заседания на своём YouTube-канале.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Также адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.