Шенгенская виза подорожает
Сегодня, 05:42
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Сегодня, 05:42Сегодня, 05:42
205Фото: pixabay.com
Стоимость шенгенской визы вырастет на 12%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел Словении.
Такое решение приняла Европейская комиссия. Стоимость шенгенской визы для краткосрочного пребывания (виза типа С) повышается на 12% с 11 июня 2024 года.
Стоимость визы для взрослых (старше 12 лет) составит 90 евро, для детей от шести до 12 лет – 45 евро. Виза выдается бесплатно для детей до шести лет.
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