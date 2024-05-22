Шенгенская виза подорожает

Стоимость шенгенской визы вырастет на 12%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел Словении.

Такое решение приняла Европейская комиссия. Стоимость шенгенской визы для краткосрочного пребывания (виза типа С) повышается на 12% с 11 июня 2024 года.

Стоимость визы для взрослых (старше 12 лет) составит 90 евро, для детей от шести до 12 лет – 45 евро. Виза выдается бесплатно для детей до шести лет.