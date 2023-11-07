Схемы проезда изменили на нескольких улицах в Астане
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Для борьбы с пробками в Астане полицейские решили изменить схемы проезда по нескольким улицам, передаёт BaigeNews.kz.
"С открытием моста по проспекту Тауелсиздик, а также производством работ по объекту строительства LRT по улицам Сыганак, Калдаякова и мосту "Арыс" (М3), в утренние и вечерние часы пик наблюдается увеличение транспортной нагрузки на участках улиц Нажимеденова, Калдаякова, в том числе на перекрёстках с проспектом Тауелсиздик. Для увеличения пропускной способности приняты меры по запрету поворота налево и разворота на перекрестке Нажимеденова - Тауелсиздик. Альтернативой предлагается перекресток Нажимеденова – Аманжолова, где установлена дополнительная секция светофора "+"", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Кроме того, планируется открытие участка на пересечении улицы Калдаякова с проспектом Тауелсиздик, где движение налево будет организовано с двух полос в сторону улицы Нажимеденова.
В департаменте полиции просят участников дорожного движения принять во внимание введённые изменения и осуществлять движение,руководствуясь ПДД.
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