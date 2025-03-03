Министерством внутренних дел продолжается системная работа по выявлению и пресечению криминальных схем хищений с объектов промышленности, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МВД, в Павлодарской области выявлена схема хищения металла с территории Алюминиевого завода. По подозрению в совершении преступлений изобличены работники самого предприятия. Их противоправная деятельность задокументирована в результате оперативной разработки. Фигуранты задержаны с поличным при попытке вывоза очередной партии металла. Действиями злоумышленников предприятию нанесен ущерб в сумме 30 млн тенге. Уголовное дело расследуется по нескольким эпизодам краж.

В области Улытау УБОП совместно со службой безопасности корпорации "Казахмыс" задержаны две группы лиц из числа работников указанного предприятия, которые организовали схему хищения товарно-материальных ценностей.

В первом случае одним из участников группы является начальник участка. Они совершили хищение имущества предприятия на сумму более 16 млн тенге.

Во второй группе соучастником преступлений является руководитель одного из управлений корпорации. Похищенное они вывозили с территории предприятия путем подделки документов.

"По указанным фактам в отношении фигурантов оперативниками собраны неопровержимые доказательства их причастности к противоправной деятельности. Все подозреваемые лица задержаны", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Досудебные расследования проводятся по фактам краж, совершенных в группе лиц по предварительному сговору.