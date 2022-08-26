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сайта акимата Алматы Сегодня, 05:13
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Фото: сайта акимата Алматы

Схемы движения автобусных маршрутов изменят в Алматы

Об изменениях в схеме движений нескольких автобусных маршрутов в Алматы рассказали в транспортном холдинге города, передаёт BaigeNews.kz.

По просьбам жителей с 26 августа будет продлен маршрут №132. Теперь после ул. Кокорай автобусы продолжат движение по пр. Рыскулова до ул. Емцова - пр. Райымбека - ул. Розыбакиева - ул. Толе би - ул. Брусиловского - пр. Абая до станции метро "Сайран".

В обратном направлении автобусы будут ехать по пр. Абая до ул. Тлендиева - ул. Толе би - ул. Розыбакиева - пр. Райымбека до ул. Крылова, где будут разворачиваться и ехать по пр. Райымбека до ул. Немирович - Данченко - пр. Рыскулова, далее по схеме.

Также в связи с окончанием строительно-монтажных работ по улице Кажымукана с 26 августа маршруты №2 и №48 будут курсировать по постоянным схемам движения.

 

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#автобус #транспортное движение #общественный транспорт #Алматы
Сегодня, 05:13
106
Журналист

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