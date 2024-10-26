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Схемы 15 автобусных маршрутов изменятся в Астане из-за демонтажа конструкций LRT

Сегодня, 20:22
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 20:22
Сегодня, 20:22
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Фото: BaigeNews.kz

В воскресенье, 27 октября в столице временно изменят схемы движений 15 автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании CTS.

"С 08:00 до 14:00 изменятся схемы движения маршрутов №№ 12, 15, 15 А, 18, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55 А, 55 Б, 61, 70, в связи с тем что будет перекрыто движение по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак, в связи с демонтажем временных металлических конструкций на эстакаде LRT", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)

В транспортной компании также рекомендовали учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

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