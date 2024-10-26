Схемы 15 автобусных маршрутов изменятся в Астане из-за демонтажа конструкций LRT

В воскресенье, 27 октября в столице временно изменят схемы движений 15 автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании CTS.

"С 08:00 до 14:00 изменятся схемы движения маршрутов №№ 12, 15, 15 А, 18, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55 А, 55 Б, 61, 70, в связи с тем что будет перекрыто движение по проспекту Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак, в связи с демонтажем временных металлических конструкций на эстакаде LRT", — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)

В транспортной компании также рекомендовали учитывать эту информацию при планировании своих поездок.