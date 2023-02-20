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  • Схему серого импорта российского зерна для экспорта в третьи страны через Казахстан выявило АФМ
pixabay.com Сегодня, 09:55
97
Сегодня, 09:55
97
Фото: pixabay.com

Схему серого импорта российского зерна для экспорта в третьи страны через Казахстан выявило АФМ

Схему серого импорта российского зерна для дальнейшего экспорта в третьи страны выявили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Схема серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена Департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона", - говорится в сообщении. 

Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объёме 8,3 тысячи тонн на сумму более одного миллиарда тенге.

"При этом, с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в сумме почти 150 миллионов тенге. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в АФМ.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 09:55
97
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