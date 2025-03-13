В Таразе завершилось судебное разбирательство по делу о незаконной продаже водительских удостоверений, передаёт BaigeNews.kz.

В сентябре 2023 года сотрудники Департамента полиции Жамбылской области задержали группу из 7 человек, включая двух сотрудников СпецЦОНа, программиста и посредников, которые за денежное вознаграждение помогали гражданам получить водительские права, не сдав экзамен.

Как выяснилось, граждане из разных регионов Казахстана, в том числе из Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и Шымкента, обратились к посредникам, которые организовывали фиктивную сдачу экзаменов. Одному из граждан Туркестанской области водительское удостоверение было выдано, несмотря на то, что он не прошел практический экзамен. За услугу посредники собирали от 100 до 200 тысяч тенге, разделяя средства с сотрудниками СпецЦОНа.

По итогам расследования, 27 февраля 2025 года суд вынес приговор, при котором виновные были приговорены к условным срокам от 3,6 до 4,6 лет лишения свободы. При этом все выданные водительские удостоверения были признаны недействительными.

Приговор пока не вступил в законную силу, но органами уголовного преследования уже приняты меры для дальнейшего расследования и обеспечения справедливости.