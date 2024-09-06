Схему хищения на мусорных баках и тренажёрах придумал чиновник из Шымкента

Шымкентский уголовный суд вынес приговор в отношении экс-руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района Бахыта Мелдебеков, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Чиновник придумал запутанную схему хищения бюджетных денег – подделывал документы, врал налоговой и убедил коллег, отвечающих за финансы, выделить нужную ему сумму из казны. Окружающие, естественно, не были в курсе того, что он намерен присвоить эти деньги.

По версии следствия, Мелдебеков заранее продумал схему хищения и выбрал проверенный и быстрый путь к легкой наживе – чиновник намеренно завысил стоимость госзаказа ещё при планировании бюджета. А речь шла о благоустройстве жилых дворов в Шымкенте. По плану на внутридомовых территориях нужно было установить кресло-качалки, игровые и тренажёрные комплексы, мусорные баки и мини-беседки. Бахыт Мелдебеков знал, что на эти цели госказна скупиться не будет и завысил стоимость материалов на более чем 700 миллионов тенге. В общей сложности благоустройство дворов он оценил в 2,3 миллиарда тенге. Эти деньги были рассчитаны на 2020-2022 годы – за это время работы должны были быть завершены, а деньги освоены.

Как действовал чиновник?

Мелдебеков проворачивал коррупционную схему не один. Нужно было найти подрядчика, который выиграет тендер и поделится наваром с чиновником. Такой предприниматель нашёлся, и даже два. Учредитель и директор ТОО "Строй.ком" Аман Кожабаев и Олжас Бейсеев. Их задача состояла в том, что их фирма должна была участвовать в тендере, который по сути был им гарантирован. По итогам конкурса "Строй.ком" выиграл 12 лотов на благоустройство дворов. Бахыт Мелдебеков был куратором этого проекта.

В течение двух лет работа шла по плану – качели, тренажёры и беседки устанавливали, деньги из бюджета поступали траншами. Все участники этой сделки – и чиновник, и предприниматели – знали о том, что стоимость объектов в разы завышена. Оставалось дело за малым – обналичить их так, чтобы налоговая не поймала. Этим занялись подрядчики Кожабаев и Бейсеев.

"Кожабаев и Бейсеев путём внесения в декларации заведомо искажённых данных организовали уклонение от уплаты налогов. Этим они причинили ущерб государству в размере более 194 миллионов тенге. Помимо этого Бейсеев подделал фирменный бланк для составления банковской гарантии на сумму более 130 миллионов тенге, чтобы скрыть долг перед налоговыми органами", – сообщили в пресс-службе суда.

Операция провалилась

Бывшего рукапа акима Аль-Фарабийского района и его сообщников задержали в 2023 году. Антикоррупционная служба не сообщила, как именно они вышли на преступную схему. Возможно, вели негласные следственные действия или кто-то обратил внимание на мутную схему по хищению и выводу бюджетных средств. Однако задержанные вину не признали, а их адвокаты потребовали экспертизу. Следствие и судебный процесс всё расставили по местам. Исследованные документы и показания свидетелей (работников акимата) доказали, что хищение было, и его совершил Мелдебеков со своими подельниками.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимым по восемь лет лишения свободы. По предъявленным обвинениям в "хищении чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц", "уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" и "подделке документов" фигурантам уголовного дела грозило от 7 до 12 лет колонии. Но суд учёл наличие малолетних детей, а также отсутствие судимости ранее. В итоге Мелдебекова и его подельников приговорили к восьми годам лишения свободы каждого. А чиновника также лишили права занимать должности на госслужбе пожизненно.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Буквально неделю назад в Шымкенте осудили другого чиновника, который украл деньги, выделенные на обеспечение сейсмобезопасности города. Бывший глава шымкентского управления жилья Азат Момынов, по версии следствия, присвоил 367 миллионов тенге, на которые его ведомство должно было провести работу по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 многоэтажек, построенных в советское время. Работа проводилась лишь на бумаге, а деньги чиновник выводил через подставные компании. Чтобы легализовать эти средства, Момынов начал строить баню на имя своей матери. Антикор задержал экс-главу управления жилья прямо на работе. Суд дал ему девять лет колонии.