  • 27 Июня, 14:55
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Схему движения популярного автобусного маршрута изменят в Астане

Сегодня, 13:46
АВТОР
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CTS Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:46
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Фото: CTS

C 29 июня в Астане изменят схему движения маршрута №10 в направлении аэропорта. Об этом сообщили в компании CTS, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь маршрут не будет проезжать через ТРЦ "Хан шатыр". Автобус станет поворачивать с улицы Кунаева на проспект Кабанбай батыр. Таким образом, схема в обоих направлениях будет одинаковой. 

"Изменение вносится с целью увеличения прямолинейности путём выпрямления, улучшения технических характеристик маршрута. Это способствует сокращению пути на один километр, времени круга - на три минуты, интервалу движения", - сообщили в компании.

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