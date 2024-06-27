Схему движения популярного автобусного маршрута изменят в Астане
Сегодня, 13:46
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Сегодня, 13:46Сегодня, 13:46
106Фото: CTS
C 29 июня в Астане изменят схему движения маршрута №10 в направлении аэропорта. Об этом сообщили в компании CTS, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь маршрут не будет проезжать через ТРЦ "Хан шатыр". Автобус станет поворачивать с улицы Кунаева на проспект Кабанбай батыр. Таким образом, схема в обоих направлениях будет одинаковой.
"Изменение вносится с целью увеличения прямолинейности путём выпрямления, улучшения технических характеристик маршрута. Это способствует сокращению пути на один километр, времени круга - на три минуты, интервалу движения", - сообщили в компании.
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