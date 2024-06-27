Схему движения популярного автобусного маршрута изменят в Астане

C 29 июня в Астане изменят схему движения маршрута №10 в направлении аэропорта. Об этом сообщили в компании CTS, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь маршрут не будет проезжать через ТРЦ "Хан шатыр". Автобус станет поворачивать с улицы Кунаева на проспект Кабанбай батыр. Таким образом, схема в обоих направлениях будет одинаковой.