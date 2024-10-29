Схему движения нескольких автобусов изменили в Астане
Сегодня, 08:35
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Сегодня, 08:35Сегодня, 08:35
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 6, 11, 85", - говорится в сообщении.
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