  • 29 Октября, 09:54
  • BAIGENEWS

Схему движения нескольких автобусов изменили в Астане

Сегодня, 08:35
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Схему движения нескольких автобусов изменили в Астане Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"Временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 6, 11, 85", - говорится в сообщении.

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