  • 10 Октября, 10:59
  • BAIGENEWS

Схему движения более 10 автобусов изменили в Астане

Сегодня, 10:03
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Схему движения более 10 автобусов изменили в Астане Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ №№ 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56, 55В, 121", - говорится в сообщении.

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