Схему движения более 10 автобусов изменили в Астане

Несколько автобусов изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ №№ 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56, 55В, 121", - говорится в сообщении.