Шедшего на свидание в полицейской форме парня оштрафовали в Петропавловске

Фото: polisia.kz

Петропавловца привлекли к ответственности за незаконное ношение полицейской формы, передаёт BaigeNews.kz.

Участковый обратил внимание на парня в форме сержанта полиции в ходе патрулирования улицы Конституции Казахстана. При проверке документов выяснилось, что у прохожего отсутствует служебное удостоверение установленного образца.

Для разбирательства 23-летнего петропавловца привезли в управление полиции города. Там и установили, что к службе в ОВД горожанин отношения не имеет, а работает грузчиком.

"По словам парня, форму он приобретал частями через сайт объявлений. Прогулку в форменной одежде объяснил тем, что в этот день шёл на свидание с девушкой и хотел произвести впечатление", - сообщили в полиции.

По факту собран материал по статье 675 КоАП РК. Решением Специализированного административного суда горожанин подвергнут административному штрафу в размере пять МРП.