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Шавкату Рахмонову в 2023 году предложили топовый бой
Журналист издания MMA Dirt Филлип Кейдек возлагает большие ожидания на казахстанского бойца Шавката Рахмонова в следующем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Мой список боев, которые должны состояться в 2023 году, возглавляет поединок Хамзат Чимаев — Шавкат Рахмонов", — заявил Кейдек.
Отметим, что многие зарубежные эксперты также считают, что бой Шавката Рахмонова с представителем Швеции Хамзатом Чимаевым (12-0) может состояться в 2023 году.
Другие же полагают, что UFC захочет немного "промариновать" этот поединок, прежде чем представить его публике.
Что касается ближайших планов Рахмонова, то он должен был выступить на турнире 15 января, но пока неясно, состоится ли его бой с новым соперником.
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