Шавкату Рахмонову подсказали, как впечатлить фанатов в США

Американский эксперт ММА Эй Джей Гильен поделился мнением о предстоящем поединке казахстанского файтера Шавката Рахмонова с американцем Стивеном Томпсоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я не думаю, что Шавкат хочет победить сабмишном. Думаю, он хочет победить техническим нокаутом в граунд-энд-паунд и громко заявить о себе прямо здесь. Это буквально всё, что ему нужно. Да, ты очевидный фаворит, но как тебе впечатлить людей? — нужно шоу, нужно яркое выступление. Это единственное, чего ему не хватает, что люди прямо сейчас начали называть его имя", — говорит Гильен.