  • 9 Декабря, 12:40
  • BAIGENEWS

Шавкату Рахмонову подсказали, как впечатлить фанатов в США

Сегодня, 11:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
117
Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Американский эксперт ММА Эй Джей Гильен поделился мнением о предстоящем поединке казахстанского файтера Шавката Рахмонова с американцем Стивеном Томпсоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я не думаю, что Шавкат хочет победить сабмишном. Думаю, он хочет победить техническим нокаутом в граунд-энд-паунд и громко заявить о себе прямо здесь. Это буквально всё, что ему нужно. Да, ты очевидный фаворит, но как тебе впечатлить людей? — нужно шоу, нужно яркое выступление. Это единственное, чего ему не хватает, что люди прямо сейчас начали называть его имя", — говорит Гильен.

Напомним, этот поединок состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США). 

Самое читаемое

Наверх