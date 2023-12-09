Шавкату Рахмонову подсказали, как впечатлить фанатов в США
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
117Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Американский эксперт ММА Эй Джей Гильен поделился мнением о предстоящем поединке казахстанского файтера Шавката Рахмонова с американцем Стивеном Томпсоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Я не думаю, что Шавкат хочет победить сабмишном. Думаю, он хочет победить техническим нокаутом в граунд-энд-паунд и громко заявить о себе прямо здесь. Это буквально всё, что ему нужно. Да, ты очевидный фаворит, но как тебе впечатлить людей? — нужно шоу, нужно яркое выступление. Это единственное, чего ему не хватает, что люди прямо сейчас начали называть его имя", — говорит Гильен.
Напомним, этот поединок состоится 17 декабря в Лас-Вегасе (США).
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