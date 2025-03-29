Шавкату Мирзиёеву в Алматы показали выставку искусственного интеллекта
Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На выставке, посвященной развитию искусственного интеллекта, главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.
Президенту Узбекистана представили концепцию Международного центра искусственного интеллекта Alemai, который по инициативе Касым-Жомарта Токаева создается в настоящее время. Центр будет способствовать обучению тысячи специалистов по искусственному интеллекту, запуску стартапов и реализации научных исследований в области искусственного интеллекта.
Главам государств показали Национальную платформу искусственного интеллекта, призванную помочь оптимизировать работу государственных органов.
Также была продемонстрирована образовательная программа AI-Sana, нацеленная на раскрытие потенциала ИИ в национальной экономике и поддержке технологического предпринимательства.
Президентам также рассказали о деятельности альянса крупнейших технопарков Центральной Азии – Central Asian Innovation Hubs. В прошлом году лига крупнейших технопарков Казахстана и Узбекистана объединилась под данным брендом в целях развития стартап-экосистемы и продвижения инноваций на мировом рынке.
Самое читаемое
- Раздача еды у мечети в Астане обернулась хаосом в Қадыр түні
- Токаев выразил соболезнования народу Кореи
- "Адал азамат – Адал еңбек": как инициативы Президента изменят Казахстан
- Казахстанка избила врача скорой помощи: женщине вынесли приговор
- 87-летний пенсионер отсудил обратно квартиру у падчерицы в Темиртау