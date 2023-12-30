Шавката Рахмонова проверят на допинг по новой программе

В UFC озвучили подробности новой антидопинговой программы (UFC ADP), которая вступит в силу для всех бойцов, начиная с 31 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

С 2024 года ведущий мировой промоушн будет сотрудничать с компанией Drug Free Sport International (DFSI) — она известна по работе с такими крупными организациями, как FIFA, NFL, NCAA, MLB, PGA Tour, NASCAR и другими. Ранее UFC сотрудничала с Американским антидопинговым агентством (USADA), но в октябре Дана Уайт поссорился с этой компанией из-за Конора Макгрегора.

В UFC отмечают, что DFSI имеет более 5000 сотрудников по сбору допинг-проб по всему миру, что обеспечит лиге более широкий охват, чем это было в рамках предыдущей программы. Сбор проб без предварительного уведомления будет проводиться 365 дней в году, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В рамках новой программы DFSI будет только сборщиком проб и не будет иметь никаких полномочий выносить решения о нарушениях.

Также бойцы UFC получат доступ к новой платформе местонахождения, чтобы записывать ожидаемое местоположение, чтобы с ними можно было легко связаться для прохождения тестирования. Новая платформа будет удобнее для спортсменов, чем предыдущая система.

Напомним, главным представителем Казахстана в UFC на данный момент является Шавкат Рахмонов (18-0). Он провел в лиге шесть боев, в которых одержал шесть досрочных побед.