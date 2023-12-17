Шавката Рахмонова оставили без денежного бонуса в UFC

UFC назвал имена бойцов, которые получат бонусы по итогам 296-го номерного турнира в Лас-Вегасе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бонус в размере 50 000 долларов за "Лучшее выступление вечера" получат Шамиль Газиев, Ариана Липски и Джош Эмметт. Что касается бонуса за "Лучший бой вечера", то его обладательницами стали Ирен Алдана и Кэрол Роса. Имени Шавката Рахмонова среди обладателей бонуса не прозвучало.

Напомним, на турнире UFC 296 также выступил казахстанский файтер Шавкат Рахмонов: он победил сабмишном во втором раунде американца Стивена Томпсона. Что касается мэйн-ивента, то в нем англичанин Леон Эдвардс защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, выиграв единогласным решением судей у американца Колби Ковингтона. Поболеть за соотечественника в Лас-Вегас приехал также экс-президент США Дональд Трамп.