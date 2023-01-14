Шавката Рахмонова назвали самым совершенным бойцом UFC

Фото: instagram/shavkatrakhmonov94

Youtube-канал JuicyMMA высоко оценил уровень казахстанского файтера UFC Шавката Рахмонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Шавкат Рахмонов — самый совершенный боец в полусреднем дивизионе по набору навыков. Он наносит сильные удары руками и ногами, хотя это требуется не так часто. Он потрясающий борец: он легко переводит своих соперников в партер и показывал это во многих своих боях. Там он находит способ финишировать оппонентов сабмишном или же просто доминирует все три или пять раундов. Шавкат — элитный боец партера. Также он демонстрирует фантастическое терпение в партере, заставляя соперника смещаться в невыгодную позицию. Если Шавкат продолжит всё это показывать и дальше, то в будущем станет чемпионом в полусреднем весе", — говорит автор канала.

Ранее британское издание GogoPlata MMA опубликовало список бойцов UFC, за которыми нужно пристально следить в этом году.

У мужчин в этот список вошли казахстанский файтер Шавкат Рахмонов, представитель Испании Илия Топурия, ирландец Иэн Гэрри, американский проспект Бо Никал; у женщин — мексиканка Ясмин Хауреги.

Напомним, Шавкат Рахмонов вернется в октагон 4 марта — он сразится с американцем Джеффом Нилом. Изначально этот поединок должен был состояться 15 января, однако Нил получил травму и был вынужден сняться.

На данный момент у Рахмонова четыре боя в UFC и четыре досрочные победы.