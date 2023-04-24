Шавката Рахмонова лишили лидерства в UFC

Фото: Sports.kz

Казахстанец Шавкат Рахмонов больше не является лидером среди действующих бойцов UFC по количеству одержанных подряд досрочных побед, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Рахмонов занимал первое место — у него пять финишей подряд, однако теперь его обошел российский файтер Сергей Павлович. Он оформил досрочную победу в шестом кряду поединке, причем все бои он выиграл в первом раунде.

Что касается Шавката Рахмонова, то в пяти боях в UFC он победил Алекса Оливейру, Мишела Празериса, Карлстона Харриса, Нила Мэгни и Джеффа Нила. Рахмонов считается одним из самых многообещающих проспектов UFC в полусреднем весе.

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду".

После боя спортивный менеджер Саят Абдрахманов в сторис на своей странице в Instagram опубликовал фото, как симпатичная американка берет интервью у Шавката Рахмонова с комментарием "Блондинки его любят".